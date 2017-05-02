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На воспитательницу завели дело


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Вчера, 22:10
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На бывшего воспитателя ангарского детского сада, заклеившего скотчем рот своему воспитаннику, завели уголовное дело.

Заявление в следственный комитет по городу Ангарску написала мама мальчика, фото которого появилось в сети Интернет. Согласно пункту «г» части 2 статьи 117 УК РФ («истязание в отношении заведомо несовершеннолетнего»), девушке грозит от 3 до 7 лет лишения свободы.

Эта история бурно обсуждалась в социальных сетях, новость появилась не только в городских и региональных СМИ, о ней говорили и на федеральном уровне. Расследование уголовного дела под личный контроль взяли в центральном аппарате СКР в Москве.

Напомним, фото 5-летнего мальчика с заклеенным скотчем ртом увидела сотрудница подразделения по делам несовершеннолетних ангарской полиции, забила тревогу.

Ольга КНЯЗЕВА

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