В Ангарске задержан подозреваемый в сбыте героина

Ранее судимый безработный 29-летний мужчина, подозреваемый в сбыте героина, был задержан оперативниками подразделения по контролю за оборотом наркотиков при поддержке бойцов ОМОН Управления Росгвардии по Иркутской области с поличным во время продажи очередной партии своего товара.В ходе личного досмотра и обыска по месту жительства подозреваемого были обнаружены героин и гашиш, сотовые телефоны, несколько банковских карт, 7 ключей от домофонов, электронные весы, упаковочный материал, а также денежные средства, предположительно, полученные от реализации запрещенных веществ. В настоящее время всё изъятое направлено на экспертизу.Сотрудниками полиции установлено, что свою противоправную деятельность мужчина вел на протяжении длительного времени, тщательно маскируя её. Для конспирации он пользовался тайниками или так называемыми закладками.По факту сбыта наркотических средств следователями следственного отдела №3 УМВД России по АГО возбуждено уголовное дело. В качестве меры пресечения подозреваемому избрано содержание под стражей.