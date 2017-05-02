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В Ангарске вынесен приговор Кустову


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Вчера, 13:48
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В Ангарске вынесен приговор Кустову
фото Николая СТЕРНИНА


Ангарским городским судом Иркутской области постановлен обвинительный приговор в отношении А. Кустова, который 20 октября 2015 года, будучи в состоянии алкогольного опьянения, а также находясь в болезненном состоянии, совершил наезд на женщину, находящуюся на пешеходном переходе, которая скончалась на месте происшествия. Преступление, видеозапись которого попала в Интернет, вызвало большой общественный резонанс, длительное время обсуждалось в средствах массовой информации.

Вину в совершенном преступлении Кустов не признал, пояснив, что о своём заболевании, которое препятствовало управлению транспортным средством он не знал, в состоянии алкогольного опьянения в момент ДТП не находился.

Несмотря на занятую позицию, его вина в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека) нашла свое подтверждение благодаря кропотливой работе органов предварительного следствия и прокурора, который в полном объёме поддержал предъявленное подсудимому обвинение.

Суд, принимая решение о виновности Кустова, указал, что предъявленное ему обвинение подтверждено показаниями очевидцев ДТП, врачей, которые оказывали медицинскую помощь подсудимому, а также видеозаписями, представленными сторонами в ходе судебного следствия.

Суд назначил Кустову наказание в виде 3 лет 9 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии-поселения, с лишением права управления транспортным средством сроком на 3 года.

Приговор в законную силу не вступил.

www.irkproc.ru
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