Полина ГРАФОВА

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в печатном выпуске газеты ВРЕМЯ.

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По предварительным данным, причиной всех пожаров, кроме дачного дома, были поджоги. Кто и зачем – ещё предстоит узнать. Хотя, как признаются сами пожарные, в случае с поджогами машин сделать это практически невозможно. Первый автомобиль загорелся ночью в пятницу во дворе жилого дома 18 микрорайона. «Субару-Легаси» 2000 года выпуска пострадала частично – выгорела передняя часть, моторный отсек, капот. Машину ещё можно будет восстановить.«Шкоде-Йети» 2015 года выпуска повезло меньше. Её подожгли в 55-м квартале. Тоже ночью, но уже на следующий день. Огонь полностью уничтожил автомобиль.Спустя сутки пожар был зафиксирован в микрорайоне Китой. Там неизвестные подожгли дворовую постройку. Такие выводы пожарные сделали потому, что других причин быть просто не могло – деревянное здание не было подключено к коммуникациям, поэтому короткое замыкание исключено.