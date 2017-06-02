Тонут, прыгают и теряются



Игорь КАРИН

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– делится с нашей газетой заместитель начальника Юго-Западного отряда Олег МОРГУНОВ. –Как и предполагается каждый год, людей сезонно тянет к воде, а купаться в АГО можно только в одном месте: на Еловском водохранилище, да и то его пока еще не открыли.Спасателям лишь на следующий день удалось поднять тело из воды. Еще одну работу на воде спасатели провели в соседнем районе.Со станции Мальта поступило сообщение, что есть очевидцы, которые видели, как с автомобильного моста в реку Белая прыгнула женщина. Как сказали спасателям по приезде, ее узнали как местную жительницу, 1962 года рождения. Причина падения была неясной, но спасателям для начала требовалось найти пропавшую живой или мертвой., - рассказывает Олег Моргунов.