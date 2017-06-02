Тонут, прыгают и теряются

Как показывает оперативная обстановка последних дней мая, работа ангарских спасателей становится все востребованнее. И вызовы теперь все чаще поступают совсем не из города.- С солнечными лучами народ двинулся в зеленую зону со всеми вытекающими последствиями. Никакие предупреждения на них не действуют,
– делится с нашей газетой заместитель начальника Юго-Западного отряда Олег МОРГУНОВ. – В итоге всего за несколько дней силами отряда были проведены три поисково-спасательные работы (ПСР). Хотя с начала года их почти не было.
Как и предполагается каждый год, людей сезонно тянет к воде, а купаться в АГО можно только в одном месте: на Еловском водохранилище, да и то его пока еще не открыли.- В отряд обратились ангарчане, в компании которых отдыхал молодой человек, 1986 года рождения. Это происходило около уреза воды выше по течению от Китойского моста, в районе «Рублевки». Неожиданно отдыхающий решил переплыть и нырнул в реку. Больше живым его не видели…
Спасателям лишь на следующий день удалось поднять тело из воды. Еще одну работу на воде спасатели провели в соседнем районе.
Со станции Мальта поступило сообщение, что есть очевидцы, которые видели, как с автомобильного моста в реку Белая прыгнула женщина. Как сказали спасателям по приезде, ее узнали как местную жительницу, 1962 года рождения. Причина падения была неясной, но спасателям для начала требовалось найти пропавшую живой или мертвой. - Мы в том месте все прошарили и даже подводную телекамеру опускали. Однако, кроме мутной воды, ничего заснять не смогли. Пришлось поиски свернуть
, - рассказывает Олег Моргунов.
Игорь КАРИН
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