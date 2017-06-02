До последнего вздоха

Ольга КНЯЗЕВА,

фото из альбома

семьи погибшей

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Нашей газете удалось связаться с отцом девушки и мужем убитой Ирины Алексеем Альбертовичем. Он рассказал, что, по его мнению, изначально целью убийства была не 42-летняя Ирина Васильевна, а её дочь Вика.С ней Максим был хорошо знаком: когда-то учились вместе в одной группе в университете, иногда общались по смс или в социальных сетях. Два года назад девушка отвергла его. С этого момента парень и начал вынашивать план мести.Максим и Вика учились в Байкальском государственном университете на программистов. В мае 2015 года между молодыми людьми завязались отношения. Продлились недолго.Как говорит Алексей Альбертович, Максим частенько проявлял агрессию, вел себя как собственник. Поэтому уже через пару месяцев Вика сообщила Максиму, что дальше отношения продолжать не хочет. Пара рассталась, но вынужденное общение продолжалось. И даже после того, как Максима отчислили год назад за неуспеваемость, они продолжали периодически переписываться по смс или в социальных сетях.- рассказывает Алексей Альбертович.Ирина Васильевна работала бухгалтером, увлекалась собаками. А в качестве хобби бралась за стрижки животных, принимала заказы на дому.- вспоминает Алексей Альбертович.В тот роковой день, 21 мая, у неё был записан клиент на 11:30 – молодой человек должен был привезти на стрижку кокер-спаниеля. О том, что этот молодой человек и есть Максим, Ирина Васильевна не догадывалась. Чтобы выманить из дома Вику, Максим назначил ей встречу на другом конце города - якобы что-то стряслось. Встреча была назначена на 12 часов. Девушка приехала к назначенному времени и стала ждать. Максим писал ей, что уже подъезжает, просил подождать. Сам в это время уже был у неё дома.- сообщил наш источник в правоохранительных органах. Как мы узнали с его слов, Максим зашёл в квартиру, отдал собаку на стрижку. Ирина Васильевна парня не узнала (она видела его лишь однажды, и то 2 года назад). Женщина принялась за работу, стояла к своему убийце спиной. Максим долго не решался напасть, крутил в кармане нож. Он не знал, как лучше это сделать, чем связать. Толчком послужило то, что он увидел в окно, как возвращается Вика. Она прождала его час, а когда Максим перестал ей отвечать, решила вернуться домой.Парень резко достал нож и несколько раз ударил женщину сзади в шею. Она даже не боролась, упала, пол залило кровью. Через несколько минут в дверь позвонили. Это была Вика. Убийца сам открыл ей дверь.вспоминает Вика.В шоке от всего случившегося, задыхаясь от слёз, девушка взяла в руки телефон. Но убийца запретил вызывать «скорую помощь», начал душить бывшую возлюбленную, пока она не выронила мобильник из рук: