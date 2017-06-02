Сбила ракета

Ольга КНЯЗЕВА

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Всё случилось на одной из дач в СНТ «Черёмушки». Территория эта относится к Усольскому району, но находится прямо за Китойским мостом, поэтому большинство собственников здесь – ангарчане.Как и компания молодых людей, которые приехали сюда 27 мая, чтобы отпраздновать прошедший день рождения одного из них. 3 супружеские пары. Всем от 25 до 30 лет, благополучные, живут и работают в Ангарске. Детей с ними не было. Выпивали, отдыхали. Позже к ним присоединились трое знакомых парней примерно такого же возраста. Ангарчане отдыхали тут же, неподалёку.В районе полуночи компания вспомнила, что сегодня День города и в Ангарске будет салют. Чтобы не отставать от всех остальных земляков, решили запустить сигнальную ракету. К несчастью, она оказалась у одного из присоединившихся парней.Сигнальные ракеты П-2 (как раз такая была у компании) используются для подачи сигнала бедствия с морских судов и спасательных шлюпок. Надо полагать, что сила взрыва ее внушительная.