Виновен и был пьян

Фото Николая СТЕРНИНА

Ольга КНЯЗЕВА

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Напомним, трагедия случилась вечером 20 октября 2015 года на улице Алёшина. 45-летняя Инна КАЗЬМИНА стояла на тротуаре, ждала зелёного сигнала светофора, чтобы перейти дорогу. В это время автомобиль Кустова «Лэнд-Крузер-200» резко выехал на встречную полосу движения, снёс опору светофора и сбил женщину. От удара Инна Казьмина погибла на месте. У неё были множественные травмы, шансов выжить не оставалось: разрывы внутренних органов, переломы костей, полный отрыв позвоночника, кровоизлияние в мозг. От места аварии тело отбросило на 25 метров. Экспертиза, которая была проведена сразу после ДТП, показала, что в крови водителя содержится 0,9 промилле алкоголя. Сторона защиты уверяла, что анализ не верен. За рулём у водителя случился эпилептический припадок.Следствие длилось больше года.За это время сменилось 4 следователя. И только спустя год было предъявлено обвинение, предусмотренное частью 4 статьи 264 УК РФ, – «вождение в нетрезвом виде, повлекшее по неосторожности смерть человека». Потом ещё 4 месяца судебных разбирательств. В зале суда было допрошено более 50 свидетелей – врачи «скорой помощи», лечащие врачи Кустова, сотрудники ГИБДД, свидетели аварии, эксперты. Дело насчитывает 7 томов.Адвокат Кустова Евгений ОЗАРЧУК линию защиты строил на том, что оригинал результата анализов мочи и крови его подзащитного был утерян, в материалах суда был только дубликат. А больница скорой медицинской помощи и вовсе не имела права проводить этот вид исследования. Также Озарчук настаивал, что Кустов не знал о поставленном ему диагнозе эпилепсия. И это несмотря на то, что с того времени у Кустова случилось уже 3 эпилептических припадка. Последний – в сентябре, за месяц до аварии. Эта информация прозвучала в одном из открытых судебных заседаний.Сын погибшей Сергей КАЗЬМИН во время своего допроса сказал, что надеется на максимально возможное наказание.- Сергей Казьмин, как вся семья погибшей, серьёзно беспокоился, что виновнику аварии всё сойдёт с рук. В январе 2015 года на месте трагедии прошёл митинг – люди просили привлечь виновника к ответственности.