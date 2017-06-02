Сбежал из колонии

Днём 30 мая с территории участка колонии-поселения ИК-15 сбежал 31-летний Владимир АХМЕТОВ. Он был приговорён к 2 годам 6 месяцам заключения, выйти на свободу должен был 5 мая следующего года. Отсутствие заключенного заметили около 17 часов. Сейчас мужчину разыскивают сотрудники ГУФСИН и полиции.Приметы сбежавшего: рост 170 см, волосы чёрные, худощавый. Имеет шрамы от порезов на правом предплечье. Знающих что-либо о местонахождении беглеца просят звонить по телефону 02, или в дежурную часть ГУФСИН России по Иркутской области по телефону 8 (3952) 26-80-31, или в отдел розыска ГУФСИН по номерам 8 (3952) 26-81-34, 33-97-12.
Беглец судим 4 раза. Первый раз за причинение тяжких телесных повреждений, повлекших смерть человека. Тогда Ахметов отсидел 10 лет. Следующие 2 судимости он отбывал за кражи, последняя была за грабёж. С 17 лет уголовник пробыл на свободе не более года.
Сбежать из колонии-поселения не составляет труда. Режим не предусматривает круглосуточный конвой, на территории нет даже забора. Примерно раз в два часа к заключенным приходит сотрудник колонии – проверяет, все ли на месте. Во время очередного такого обхода и был замечен побег. За работу заключенные получают заработную плату, поэтому, скорее всего, у Ахметова были при себе деньги. - Ахметов был дневальным отряда. Такие должности получают заключенные, которые успели заработать доверие у администрации исправительного учреждения. Поэтому и удивительно, что он сбежал. Нами сейчас отрабатываются все родственные связи и знакомства Ахметова. Па нашим данным, в Ангарске у него никого нет. Ближайшие родственники в Чуне
, - прокомментировали нашей газете в пресс-службе ГУФСИН по Иркутской области.
За побег заключенному грозит бонус к уже имеющемуся сроку - до 4 лет. Изменят и форму содержания под стражей, такого свободного режима ему уже не видать.
Ольга КНЯЗЕВА,
фото предоставлено
правоохранительными органами