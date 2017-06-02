Сбежал из колонии

Ольга КНЯЗЕВА,

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правоохранительными органами

Беглец судим 4 раза. Первый раз за причинение тяжких телесных повреждений, повлекших смерть человека. Тогда Ахметов отсидел 10 лет. Следующие 2 судимости он отбывал за кражи, последняя была за грабёж. С 17 лет уголовник пробыл на свободе не более года.Сбежать из колонии-поселения не составляет труда. Режим не предусматривает круглосуточный конвой, на территории нет даже забора. Примерно раз в два часа к заключенным приходит сотрудник колонии – проверяет, все ли на месте. Во время очередного такого обхода и был замечен побег. За работу заключенные получают заработную плату, поэтому, скорее всего, у Ахметова были при себе деньги., - прокомментировали нашей газете в пресс-службе ГУФСИН по Иркутской области.За побег заключенному грозит бонус к уже имеющемуся сроку - до 4 лет. Изменят и форму содержания под стражей, такого свободного режима ему уже не видать.