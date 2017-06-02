Вынесен приговор трем директорам, осужденным за похищение человека

Следствием и судом установлено, что в апреле 2016 года трое злоумышленников обманным путем усадили потерпевшего в микроавтобус, накинули на голову пакет и вывезли последнего на промышленный объект в с. Смоленщина. Заранее подсудимые приготовили металлическую клетку, в которую заточили мужчину, требуя его подписать необходимую коммерческую документацию. Также установлено, что потерпевшему последние причинили телесные повреждения, в том числе, выстрелили в ногу из травматического пистолета. Когда мужчине удалось выбраться из заточения, он сразу обратился в полицию.В ходе расследования уголовного дела проведены более 10 судебных экспертиз, допрошены более 20 свидетелей. Следствием было установлено, что обвиняемыми принимались меры по уничтожению следов преступления.В результате приговором Октябрьского районного суда все трое признаны виновными. В качестве наказания Савельеву назначено 7 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, Иванову – 7 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима; Уварову - 6 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.