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Вынесен приговор трем директорам, осужденным за похищение человека


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Сегодня, 11:50
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Вынесен приговор трем директорам, осужденным за похищение человека

Собранные следственными органами СУ СК России по Иркутской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении трех директоров местных организаций Михаила Савельева, Андрея Иванова и Федора Уварова, признанных виновными в зависимости от роли каждого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 162 УК РФ (разбой, совершенный группой лиц по предварительному сговору), п.п. «а», «в», «г» ч. 2 ст. 126 УК РФ (похищение человека, совершенное группой лиц по предварительному сговору с применением насилия, опасного для здоровья, с применением оружия).

Следствием и судом установлено, что в апреле 2016 года трое злоумышленников обманным путем усадили потерпевшего в микроавтобус, накинули на голову пакет и вывезли последнего на промышленный объект в с. Смоленщина. Заранее подсудимые приготовили металлическую клетку, в которую заточили мужчину, требуя его подписать необходимую коммерческую документацию. Также установлено, что потерпевшему последние причинили телесные повреждения, в том числе, выстрелили в ногу из травматического пистолета. Когда мужчине удалось выбраться из заточения, он сразу обратился в полицию.

В ходе расследования уголовного дела проведены более 10 судебных экспертиз, допрошены более 20 свидетелей. Следствием было установлено, что обвиняемыми принимались меры по уничтожению следов преступления.

В результате приговором Октябрьского районного суда все трое признаны виновными. В качестве наказания Савельеву назначено 7 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, Иванову – 7 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима; Уварову - 6 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

СУ СК России по Иркутской области
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