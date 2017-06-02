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В Ангарске мальчик прыгая на батуте сломал ногу


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Сегодня, 12:05
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В Ангарске мальчик прыгая на батуте сломал ногу

Следственным отделом по г. Ангарск СУ СКР по Иркутской области начата доследственная проверка по факту травмирования 4-летнего мальчика на батуте, расположенном в торговом центре «Фестиваль», по адресу: г. Ангарск, квартал № 192.

По предварительной информации, 25 мая 4-летний мальчик, прыгая на батуте, упал и получил травму. Был госпитализирован в детскую клиническую больницу с диагнозом: закрытый перелом правой большеберцовой кости.

В настоящее время следователями проводится комплекс мероприятий, направленный на выяснение всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

СУ СК России по Иркутской области
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