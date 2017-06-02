В Ангарске мальчик прыгая на батуте сломал ногу

По предварительной информации, 25 мая 4-летний мальчик, прыгая на батуте, упал и получил травму. Был госпитализирован в детскую клиническую больницу с диагнозом: закрытыйВ настоящее время следователями проводится комплекс мероприятий, направленный на выяснение всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.