В Ангарске мальчик прыгая на батуте сломал ногу

Следственным отделом по г. Ангарск СУ СКР по Иркутской области начата доследственная проверка по факту травмирования 4-летнего мальчика на батуте, расположенном в торговом центре «Фестиваль», по адресу: г. Ангарск, квартал № 192.
По предварительной информации, 25 мая 4-летний мальчик, прыгая на батуте, упал и получил травму. Был госпитализирован в детскую клиническую больницу с диагнозом: закрытый перелом правой большеберцовой кости.
В настоящее время следователями проводится комплекс мероприятий, направленный на выяснение всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.