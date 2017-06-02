Автоугонщиков задержали в Ангарске

Мужчина сообщил, что ночью неизвестные угнали его автомобиль марки «ВАЗ-2016», которая была припаркована во дворе дома.На сообщение о происшествии незамедлительно отреагировали сотрудники вневедомственной охраны Управления Росгвардии по Иркутской области. Вскоре, в одном из дворов города был обнаружен угнанный автомобиль, рядом с которым находились два молодых человека. Увидев приближающихся к ним сотрудников, парни предприняли попытку скрыться, побежав в сторону близстоящих гаражей, но были задержаны.Подозреваемые доставлены в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Автотранспортное средство возвращено законному владельцу.