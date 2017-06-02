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82-летняя ангарчанка спасая внука отдала деньги мошенникам


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Вчера, 12:49
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82-летняя ангарчанка спасая внука отдала деньги мошенникам

Мошенники обманули пожилую ангарчанку, сообщив ей о конфликте внука с полицейскими.

Поздним вечером 2 июня в дежурную часть отдела полиции №2 обратилась 82-летняя женщина. Пенсионерка сообщила, что около девяти часов вечера ей на домашний телефон позвонил неизвестный и представился следователем. Мужчина сообщил о том, что её внук, возвращаясь из гаража повздорил с полицейскими – отказался предъявить документы стражам правопорядка и сломал дорогостоящую рацию. Для урегулирования споров женщине необходимо было возместить стоимость рации – 37 тысяч рублей. Женщина, зная, что в это время внук обычно возвращается из гаража, поверила злоумышленникам.

Пенсионерка собрала свои сбережения и через терминал в ближайшем магазине перевела на счет, указанный незнакомцем. Только по пути домой женщина позвонила внуку. Он находился в гараже и никакого конфликта с полицейскими не имел.

По признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации (Мошенничество), возбуждено уголовное дело.

Полиция напоминает гражданам о недопустимости передачи денег неизвестным лицам по информации, полученной по телефону. Какой бы срочностью не объяснялась необходимость немедленного перевода денежных средств, прежде чем принять решение перезвоните своим близким и проясните ситуацию лично.

Пресс-служба УМВД России по Ангарскому городскому округу
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