Спасатели Ангарска вернут 3 млн рублей в областной бюджет

Мировым судьей удовлетворено исковое заявление прокурора г. Ангарска о взыскании в доход бюджета Иркутской области незаконно полученных денежных средств государственным служащим ФГКУ «3 отряд ФПС по Иркутской области», в связи с получением компенсации денежных средств за проезд к месту отдыха и обратно.
Проведенной проверкой установлено, что ряд сотрудников ведомства в 2006-2007 голах, представив фиктивные документы, получили компенсацию за проезд за счет средств областного бюджета в общей сумме более 3 млн рублей.
В возбуждении уголовных дел отказано по основаниям, предусмотренным п.3 ч.1 ст. 24 УПК РФ – истечение сроков привлечения к уголовной ответственности.
Принимая во внимание, что ущерб, причиненный бюджету Иркутской области, до настоящего времени не возмещен, прокурор обратился в суд с ответствующими исковыми заявлениями.www.irkproc.ru