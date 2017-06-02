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Спасатели Ангарска вернут 3 млн рублей в областной бюджет


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Вчера, 13:52
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Спасатели Ангарска вернут 3 млн рублей в областной бюджет

Мировым судьей удовлетворено исковое заявление прокурора г. Ангарска о взыскании в доход бюджета Иркутской области незаконно полученных денежных средств государственным служащим ФГКУ «3 отряд ФПС по Иркутской области», в связи с получением компенсации денежных средств за проезд к месту отдыха и обратно.

Проведенной проверкой установлено, что ряд сотрудников ведомства в 2006-2007 голах, представив фиктивные документы, получили компенсацию за проезд за счет средств областного бюджета в общей сумме более 3 млн рублей.

В возбуждении уголовных дел отказано по основаниям, предусмотренным п.3 ч.1 ст. 24 УПК РФ – истечение сроков привлечения к уголовной ответственности.

Принимая во внимание, что ущерб, причиненный бюджету Иркутской области, до настоящего времени не возмещен, прокурор обратился в суд с ответствующими исковыми заявлениями.

www.irkproc.ru
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