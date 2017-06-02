Спасатели Ангарска вернут 3 млн рублей в областной бюджет

Проведенной проверкой установлено, что ряд сотрудников ведомства в 2006-2007 голах, представив фиктивные документы, получили компенсацию за проезд за счет средств областного бюджета в общей сумме более 3 млн рублей.В возбуждении уголовных дел отказано по основаниям, предусмотренным п.3 ч.1 ст. 24 УПК РФ – истечение сроков привлечения к уголовной ответственности.Принимая во внимание, что ущерб, причиненный бюджету Иркутской области, до настоящего времени не возмещен, прокурор обратился в суд с ответствующими исковыми заявлениями.