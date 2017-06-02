Сбил и уехал



Галина ЛЕМЗЯКОВА

По информации ГИБДД, на водителя, который уехал с места ДТП, составлен материал, который будет направлен в суд. По предварительной версии, в происшествии виноваты дети. В результате падения один ребенок получил ушиб поясничной области, другой – ушибы и ссадины лица. Серьезных травм у мальчишек нет, поэтому после необходимого обследования их из детской больницы отпустили домой на амбулаторное лечение.С начала года это уже 12-е ДТП с участием несовершеннолетних.