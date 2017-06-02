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Бензин загорелся


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Сегодня, 11:19
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2 июня, в 12.00, в одном из гаражей ГСК «Майский» мужчина переливал бензин из пластиковой канистры в автомобиль. В результате самовозгорания произошел взрыв, который услышали случайные прохожие. С сильнейшими ожогами головы, лица, шеи, дыхательных путей пострадавшего увезли в БСМП.
На момент выхода газеты в печать мужчина находился в реанимации в крайне тяжелом состоянии.

3 июня в СНТ «Приангарье» на улице Вишневой полностью сгорел дачный дом размером 5 на 5 метров. К моменту приезда пожарных собственник находился на месте. Как сообщили нашей газете в отделе надзорной деятельности по Ангарскому району, предварительная версия возгорания – поджог. Проводится проверка. Виновное лицо и ущерб устанавливаются.

Маргарита ЗАДОРИНА
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