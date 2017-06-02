Бензин загорелся



Маргарита ЗАДОРИНА

3 июня в СНТ «Приангарье» на улице Вишневой полностью сгорел дачный дом размером 5 на 5 метров. К моменту приезда пожарных собственник находился на месте. Как сообщили нашей газете в отделе надзорной деятельности по Ангарскому району, предварительная версия возгорания – поджог. Проводится проверка. Виновное лицо и ущерб устанавливаются.