Бензин загорелся

2 июня, в 12.00, в одном из гаражей ГСК «Майский» мужчина переливал бензин из пластиковой канистры в автомобиль. В результате самовозгорания произошел взрыв, который услышали случайные прохожие. С сильнейшими ожогами головы, лица, шеи, дыхательных путей пострадавшего увезли в БСМП. На момент выхода газеты в печать мужчина находился в реанимации в крайне тяжелом состоянии.
3 июня в СНТ «Приангарье» на улице Вишневой полностью сгорел дачный дом размером 5 на 5 метров. К моменту приезда пожарных собственник находился на месте. Как сообщили нашей газете в отделе надзорной деятельности по Ангарскому району, предварительная версия возгорания – поджог. Проводится проверка. Виновное лицо и ущерб устанавливаются.