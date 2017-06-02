Уличный бизнес

Ольга КРАСНОВА

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Сейчас сотрудники полиции разыскивают мошенников, которые прикидываются приезжими предпринимателями.По словам сыщиков, на улице преступники подходят к человеку и сообщают, что являются бизнесменами, которым должны поступить крупные деньги. Но в местных банках у них счета нет, поэтому просят воспользоваться счетом будущей жертвы, обещая за услугу высокий процент. Стараются разжалобить информацией, что деньги срочно нужны для лечения тяжелобольного человека. А чтобы убедить свою жертву в безопасности предстоящей сделки, звонят якобы представителю банка, который подтверждает, что крупная сумма действительно будет переведена на указанные реквизиты в течение одного-двух дней.