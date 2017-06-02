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Устанавливаются обстоятельства ДТП в Ангарске


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Вчера, 12:56
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Устанавливаются обстоятельства ДТП в Ангарске

Вчера около 12 часов дня в городе Ангарске водитель автомашины ВАЗ 21061, двигаясь по улице Матросова на нерегулируемом перекрестке с улицей Сибирской не уступил дорогу и допустил столкновение с автобусом КАВЗ, двигавшимся со стороны улицы Олега Кошевого. В результате ДТП травмы получили водитель и пассажир легкового автомобиля.

Известно, что водитель автобуса маршрута №11 находился на перерыве, и в салоне не было пассажиров.

Причины и обстоятельства происшествия сейчас выясняются сотрудниками полиции, устанавливается степень вины каждого из участников.

По информации УГИБДД ГУ МВД России по Иркутской области
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