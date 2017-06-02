Устанавливаются обстоятельства ДТП в Ангарске

Вчера около 12 часов дня в городе Ангарске водитель автомашины ВАЗ 21061, двигаясь по улице Матросова на нерегулируемом перекрестке с улицей Сибирской не уступил дорогу и допустил столкновение с автобусом КАВЗ, двигавшимся со стороны улицы Олега Кошевого. В результате ДТП травмы получили водитель и пассажир легкового автомобиля.
Известно, что водитель автобуса маршрута №11 находился на перерыве, и в салоне не было пассажиров.
Причины и обстоятельства происшествия сейчас выясняются сотрудниками полиции, устанавливается степень вины каждого из участников.