Задержаны разбойники из Ангарска

5 июля в Ангарске в отдел полиции поступили сообщения о том, что в разное время и в разных районах города неизвестными лицами у учащихся 4 и 8 классов с угрозой применения насилия, опасного для жизни и здоровья, были похищены сотовые телефоны. Также нападению подвергся 37-летний житель Ангарска. Как стало известно следователям, после совершения преступлений злоумышленники скрывались на автомобиле «Тойота-Ной».По ориентировке дежурной части сотрудниками вневедомственной охраны регионального управления Росгвардии был обнаружен данный автомобиль. После непродолжительного преследования автомобиль остановился, и из него выбежали пятеро неизвестных, которые попытались скрыться в лесном массиве.Благодаря слаженной работе сотрудников полиции, все пятеро подозреваемых задержаны. Ими оказались жители Ангарска и Иркутска от 14 до 30 лет. Самый старший из подозреваемых ранее привлекался к уголовной ответственности за кражу, грабеж, разбой и неправомерное завладение автомобилем. Все несовершеннолетние граждане состоят на учете в ПДН.В настоящее время 30-летнему подозреваемому решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Четверо несовершеннолетних отпущены под подписку о невыезде. Расследование уголовного дела продолжается.