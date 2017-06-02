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Задержаны разбойники из Ангарска


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Вчера, 13:15
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Задержаны разбойники из Ангарска

Следственным отделом по г. Ангарск СУ СКР по Иркутской области возбуждено уголовное дело в отношении группы лиц из пяти человек, в том числе несовершеннолетних, которые подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 162 УК РФ (разбой, совершенный группой лиц по предварительному сговору, а равно с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия).

5 июля в Ангарске в отдел полиции поступили сообщения о том, что в разное время и в разных районах города неизвестными лицами у учащихся 4 и 8 классов с угрозой применения насилия, опасного для жизни и здоровья, были похищены сотовые телефоны. Также нападению подвергся 37-летний житель Ангарска. Как стало известно следователям, после совершения преступлений злоумышленники скрывались на автомобиле «Тойота-Ной».

По ориентировке дежурной части сотрудниками вневедомственной охраны регионального управления Росгвардии был обнаружен данный автомобиль. После непродолжительного преследования автомобиль остановился, и из него выбежали пятеро неизвестных, которые попытались скрыться в лесном массиве.

Благодаря слаженной работе сотрудников полиции, все пятеро подозреваемых задержаны. Ими оказались жители Ангарска и Иркутска от 14 до 30 лет. Самый старший из подозреваемых ранее привлекался к уголовной ответственности за кражу, грабеж, разбой и неправомерное завладение автомобилем. Все несовершеннолетние граждане состоят на учете в ПДН.

В настоящее время 30-летнему подозреваемому решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Четверо несовершеннолетних отпущены под подписку о невыезде. Расследование уголовного дела продолжается.

СУ СКР по Иркутской области
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