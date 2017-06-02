Рыбаки против чаек

Еще одна скандальная история случилась на ангарских островах в последние дни. На промежутке островов от Иркутска до слияния с Китоем очевидцы сняли на камеры, что на острова высаживаются из лодок люди и уничтожают залежи яиц дикой чайки. По словам специалистов ГИМС, вмешаться они не могли.
Объяснил причины птичьего погрома председатель общества охотников и рыболовов АНХК Александр ТИШКИН:
- Однажды, в прошлые годы, стаи чаек абсолютно победили рыбаков. Их столько расплодилось, что рыбачить стало невозможно. Рыбаки собрались и разгромили гнезда чаек на островах, после чего они улетели. И здесь произошло то же самое.