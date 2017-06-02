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В поисках Робинзона


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Сегодня, 12:36
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В выходные дни ангарским спасателям совместно с инспекторами госинспекции по маломерным судам пришлось провести поисково-спасательную операцию, чтобы найти ангарчанина, исчезнувшего после заплыва через Китой.

В отряд обратилась компания, вместе с которой отдыхал молодой человек, 1974 года рождения. По словам очевидцев, пикник расположился в районе садоводства «Тополек-2», напротив микрорайона Майск. Мужчина отправился с берега на остров через протоку и больше на голоса не откликался. Прибывшие к острову поисковики обнаружили пропажу… мирно спящим под кустом.

Игорь КАРИН

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