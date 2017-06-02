Не назвался

По информации официального сайта УМВД России по Иркутской области, ангарчанин вступил в схватку с двумя преступниками, которые совершили разбойное нападение на мужчину. Двадцатилетний парень сумел задержать одного из них и передать сотрудникам полиции.
На прошлой неделе поздним вечером в дежурную часть полиции нашего города позвонил 44-летний ангарчанин, который сообщил, что около десяти часов вечера шел по 84 кварталу, где на него напали двое неизвестных, ударили по голове тяжёлым предметом и пытались отнять борсетку. Это заметил местный житель, который выгуливал овчарку. Он и пришел на помощь потерпевшему, скрутил одного из нападавших и удерживал его до приезда полиции. Второму преступнику удалось скрыться.
Елена КЛИМОВА
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