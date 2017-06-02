Не назвался



Елена КЛИМОВА

... Полный текст статьи читайте

в печатном выпуске газеты ВРЕМЯ.

Подписаться на газету, а также

на электронную версию газеты в формате PDF

можно по т. 52-29-55, 8950-134-77-30

На прошлой неделе поздним вечером в дежурную часть полиции нашего города позвонил 44-летний ангарчанин, который сообщил, что около десяти часов вечера шел по 84 кварталу, где на него напали двое неизвестных, ударили по голове тяжёлым предметом и пытались отнять борсетку. Это заметил местный житель, который выгуливал овчарку. Он и пришел на помощь потерпевшему, скрутил одного из нападавших и удерживал его до приезда полиции. Второму преступнику удалось скрыться.