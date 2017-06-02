Из Интернета не наливать!

Как прокуратура заблокировала сайт

Ольга КРАСНОВА

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Правилами продажи товаров дистанционным способом, утвержденными постановлением правительства РФ № 612 РФ от 27.09.2007 года, запрещена продажа алкогольной продукции дистанционным способом.Во время проверки прокуратура города Ангарска установила, что в нашем городе зарегистрирована и работает web-страница «www.bring38.ru», где предлагают услуги по продаже и доставке алкоголя. Причем в завуалированной форме - только для «коллекционеров алкоатрибутики». На сайте было указано: «Вы хотите купить алкоголь ночью, но на часах уже больше 22:00, и магазины отказывают в продаже алкоголя? Законно. Мы вам поможем. И тоже законно. Вступайте в клуб коллекционеров алкоатрибутики, купите атрибутику с доставкой ночью (зажигалки, стопки, магнитики и прочее) и получите в подарок алкоголь. Доставка алкоголя на дом осуществляется круглосуточно, сразу после заказа атрибутики».Вход на сайт и просмотр размещенной на ней информации был свободным, не требовал предварительной регистрации и пароля. Как нашей редакции пояснил Александр ШАРЫПОВ, старший помощник прокурора по городу Ангарску, распространение такой информации является незаконным, так как, продавая алкоголь дистанционным способом, продавец не имеет возможности убедиться, что покупатель - лицо совершеннолетнее, потребовать документ, удостоверяющий личность.