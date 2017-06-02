Автопокрышка с секретом

Фото Николая СТЕРНИНА

Ольга КРАСНОВА

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Утром 8 декабря 2016 года мужчина отоварился по-крупному: приобрел 90,7 грамма гашиша, что является крупным размером, 74 грамма смеси табака и гашишного масла ( крупный размер), 2,5 грамма марихуаны. Часть гашиша выкурил сам, а оставшуюся отраву, а также смесь табака и гашишного масла хранил в своей квартире. Однако в тот же день был задержан после проверочной закупки, в ходе которой он за 1200 рублей продал 4,5 грамма гашиша.В судебном заседании подсудимый свою вину признал полностью, но от дачи показаний, воспользовавшись статьей 51 Конституции, отказался. Как следует из его допроса во время предварительного следствия, ангарчанин употреблял наркотики около трех лет. Поначалу приобретал зелье у своих знакомых. Несколько месяцев назад познакомился с наркопродавцом, стал у него приобретать наркотик в большом количестве, часть употреблял сам, часть продавал знакомым.Сделка казалась Николаю безопасной и выгодной: оптовик присылал ему смс с указанием места, где находится закладка, а он брал оттуда наркотик и туда же помещал за него деньги. Примерно через день или два после заключения сделки любитель легких денег взял из закладки 20 кусочков гашиша и положил в это место 10 000 рублей. Часть гашиша употребил сам, а часть продал знакомым, но уже с наваром, по 600 рублей.