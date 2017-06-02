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Любовь одна виновата


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Вчера, 16:34
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Полицейскую операцию по всей Сибири пришлось развернуть сотрудникам транспортной полиции. В начале июня к ним обратилась ангарчанка, у которой потерялась 16-летняя дочь. Пропала она накануне выпускных экзаменов после крупного родительского разговора. На нем активно обсуждалась ее Интернет-переписка со сверстником, живущим в Кемероской области. В полиции сразу поняли, что концы на Урал ведут через кассы железной дороги. По билетам удалось установить, что ангарчанка купила билет до Киселёвска. Там и устроили встречу. Будущее парня пока туманно. А его романтичную подругу определили на несколько дней в центр временной изоляции несовершеннолетних, и теперь ее мама будет объяснять, почему дочь ударилась в бега через всю Сибирь. Кстати, чтобы купить билет, девушка потратила деньги, полученные от родни на выпускное платье.

Игорь КАРИН
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