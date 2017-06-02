Разбой среди бела дня

В минувший понедельник, 5 июня, в Ангарске действовала группа подростков, которые отнимали сотовые телефоны, с места преступления скрывались на машине. Нападению подверглись три школьника и 37- летний житель Ангарска.
Развернуться грабителям не дали сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии, которые по ориентировке полиции преследовали их автомобиль. Поняв, что попались, преступники машину остановили, выскочили из нее и пытались скрыться в лесу. Но все были задержаны.
Четверо из подозреваемых – подростки, 14-17 лет, из Ангарска и Иркутска, состоят на учете в полиции. Пятый – тридцатилетний мужчина, который уже привлекался к уголовной ответственности за кражу, грабеж и разбой.
Ольга КРАСНОВА
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