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Разбой среди бела дня


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Вчера, 17:24
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В минувший понедельник, 5 июня, в Ангарске действовала группа подростков, которые отнимали сотовые телефоны, с места преступления скрывались на машине. Нападению подверглись три школьника и 37- летний житель Ангарска.

Развернуться грабителям не дали сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии, которые по ориентировке полиции преследовали их автомобиль. Поняв, что попались, преступники машину остановили, выскочили из нее и пытались скрыться в лесу. Но все были задержаны.

Четверо из подозреваемых – подростки, 14-17 лет, из Ангарска и Иркутска, состоят на учете в полиции. Пятый – тридцатилетний мужчина, который уже привлекался к уголовной ответственности за кражу, грабеж и разбой.

Ольга КРАСНОВА

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