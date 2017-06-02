8 ДТП по вине пьяных водителей



Полицейские призывают граждан с активной гражданской позицией не оставаться в стороне и сообщать о неадекватном поведении водителей на проезжей части по телефонам в Иркутске: 21-68-88, 21-27-99 или 02.

Анализ этих аварий показывает, что основной их причиной явилось несоблюдение скоростного режима водителями автотранспорта. Кроме того произошло 4 ДТП с участием мототранспорта, в одном из которых погиб человек.10 июня в городе Усолье-Сибирское, на улице Луначарского 18-летний водитель мотоцикла «Рэйсер» совершил наезд на женщину, которая переходила проезжую часть вне пешеходного перехода. В результате 46-летняя местная жительница от полученных травм скончалась.Известно, что мотоциклист управлял незарегистрированным транспортным средством, не имея водительского удостоверения. Мотоцикл помещен на арест площадку.В 8 авариях инспекторы дорожно-патрульной службы зафиксировали факты нахождения водителей за рулем транспортных средств в нетрезвом виде. В целом же за выходные выявлены и задержаны 247 пьяных водителей, из которых 13 человек повторно сели за руль в алкогольном опьянении.11 июня на автодороге Р-255 «Сибирь», в районе 1769 километра Черемховского района, водитель автомобиля «Тойота Хайс Региус», двигаясь со стороны Иркутска, в направлении Красноярска, допустил съезд с проезжей части дороги с последующим опрокидыванием.В результате ДТП были травмированы три пассажира, водитель погиб на месте. Позже в городской больнице Черемхово скончался один из пассажиров, 57-летний мужчина. Все четверо не были пристегнуты ремнями безопасности.В настоящий момент причины и обстоятельства ДТП устанавливаются.Несколькими часами позднее на 5-м километре автодороги Иркутск - Оса – Усть-Уда в селе Горохово мужчина, управляя автомашиной «ВАЗ 21074» не справился с управлением и совершил наезд на опору ЛЭП.В результате ДТП несовершеннолетний пассажир выпал из автомобиля на проезжую часть. 14-летний мальчик был госпитализирован.У 33-летнего водителя жигулей установлено алкогольное опьянение.В этот же день в Черемховском районе автомобиль «ВАЗ-2121» выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомашиной «Рено Меган». В результате водитель Нивы и пассажир «Рено» госпитализированы с различными травмами. Инспекторы ГИБДД установили, что предполагаемый виновник аварии находился за рулем с состоянии алкогольного опьянения.Вчера около 19.00 водитель автомобиля «Тойота Корона Премио», следуя в Иркутском районе по автомобильной дороге Р-255 «Сибирь», со стороны города Иркутска в направлении поселка Мегет, в районе стационарного поста весового контроля допустил съезд с проезжей части и наезд на фундамент здания поста. В результате автомашина опрокинулась, 37-летний водитель от полученных травм скончался на месте. Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.Сотрудники дорожной полиции напоминают, что за управление автомобилем в состоянии опьянения предусмотрена административная ответственность в виде крупного денежного штрафа с лишением права управления транспортным средством сроком до 2 лет, а в случае повторного вождения в состоянии опьянения наступает уголовная ответственность.