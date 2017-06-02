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Грабила пациентов психиатрической больницы


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Вчера, 12:37
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Грабила пациентов психиатрической больницы

Следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Иркутской области на основании материалов, предоставленных УФСБ России по Иркутской области, предъявлено обвинение бывшему заместителю главного бухгалтера Иркутской областной психиатрической больницы № 2 в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159 УК РФ, ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 159 УК России (мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения в крупном размере, а также покушение на совершение указанного преступления).

По данным следствия, бывшая сотрудница медучреждения организовала незаконную схему перевода денежных средств с личных счетов пациентов психиатрической больницы, в том числе, на банковские счета подставных лиц с целью их последующего обналичивания и хищения.

Обвиняемая задержана, в её квартире произведён обыск. Судом женщине избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

В настоящее время силами совместной оперативно-следственной группы устанавливаются возможные соучастники преступления, детали мошеннической схемы, выявляются иные эпизоды преступной деятельности.

СУ СКР по Иркутской области
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