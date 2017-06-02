Грабила пациентов психиатрической больницы

По данным следствия, бывшая сотрудница медучреждения организовала незаконную схему перевода денежных средств с личных счетов пациентов психиатрической больницы, в том числе, на банковские счета подставных лиц с целью их последующего обналичивания и хищения.Обвиняемая задержана, в её квартире произведён обыск. Судом женщине избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.В настоящее время силами совместной оперативно-следственной группы устанавливаются возможные соучастники преступления, детали мошеннической схемы, выявляются иные эпизоды преступной деятельности.