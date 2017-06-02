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6-летняя девочка выпала из окна дома в Ангарске


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Вчера, 13:51
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6-летняя девочка выпала из окна дома в Ангарске

Сотрудники по делам несовершеннолетних управления МВД России по г. Ангарску проводят проверку по факту происшествия с 6-летней девочкой, накануне доставленной в больницу города с различными травмами.

Устанавливая обстоятельства получения телесных повреждений ребенком, полицейские выяснили, что 11 июня около 21.00 девочка, находясь без присмотра взрослых у себя дома, выпала из окна второго этажа.

В ближайшее время семья будет поставлена на учет в полицию, а собранные материалы направлены в комиссию по делам несовершеннолетних для рассмотрения вопроса о привлечении виновных к административной ответственности.

Как отмечают инспекторы ПДН, проблема бесконтрольности со стороны взрослых в летний период приобретает особую актуальность. В связи с этим, сотрудники полиции в очередной раз обращаются к родителям и законным представителям несовершеннолетних обеспечить безопасность детей на объектах отдыха, а также не допускать их нахождение в жаркую погоду у открытых окон.

С начала года 18 детей выпали из окон многоэтажных домов, 2 случая оказались смертельными.

Пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области
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