Страшное ДТП в Забайкалье

Число погибших в аварии с перевернувшимся автобусом в Забайкальском крае выросло уже до 14-ти человек.
Ночью 12 июня в Петровск-Забайкальском районе Забайкальского края на трассе «Иркутск — Чита» под Хохотуем опрокинулся автобус, вёзший 51 паломника из обители преподобного Варлаама, пустынника Чикойского. 10 человек погибли на месте, ещё один скончался чуть позже, по дороге в больницу. Накануне днём 12-я жертва аварии скончалась при транспортировке в Улан-Удэ, куда вертолётами везли тяжёло раненных пациентов. К вечеру число погибших выросло до 13-ти: женщина скончалась в реанимации больницы Петровск-Забайкальского.
Сегодня же в реанимации Петровск-Забайкальской центральной районной больницы скончался водитель пассажирского автобуса, ставший 14-й жертвой аварии.
В больницах Читы находятся более 20 человек, часть из них в реанимации. В больницах Бурятии, куда доставили самых тяжёлых больных, так как Улан-Удэ ближе, чем Чита, остаются 12 человек. Их состояние крайне тяжёлое и стабильно тяжёлое.
Как сообщал «Байкал-Daily», среди пострадавших оказалась 59-летняя жительница Бурятии. Она отправилась в Забайкалье на крестный ход в составе группы из Бурятии, но не поехала домой с ними, а пересела на злополучный автобус, чтобы навестить дочь в Чите. Улан-удэнка остаётся в больнице с травмами средней степени тяжести.
Накануне в Республиканскую больницу им. Семашко поступили 7 пострадавших, в БСМП – 5, в том числе двое детей. Одна из женщин, поступившая в больницу скорой помощи в состоянии клинической смерти, скончалась. Все остальные находятся в реанимационных отделениях, четырём из них накануне были сделаны операции.
12-летнюю девочку, поступившую в коме в Республиканскую клиническую больницу им. Семашко в Улан-Удэ, опознал по описанию дедушка. Отец девочки сейчас находится в Забайкальском крае в поисках матери ребёнка, также ехавшей в пострадавшем автобусе, сообщает Буряад Унэн. — Девочка поступила в больницу как неизвестная, позже позвонил дедушка, узнавший ребёнка по описанию. Девочка находится в коме на аппарате искусственной вентиляции лёгких,
— сообщил главный врач БСМП Эрдэм Раднаев.
Как отметил главный врач Территориального центра медицины катастроф Вячеслав Тимкин, с коллегами из Забайкальского края постоянная связь. Как только отец ребёнка будет готов выехать в Улан-Удэ, ему окажут в этом содействие. Сейчас он находится в Петровск-Забайкальском в поисках супруги, также ехавшей в этом автобусе.
Ещё одного пострадавшего – 17-летнюю девушку прооперировали в БСМП, она также находится в реанимации.
По данным на утро 13 июня, состояние пациентов не сильно изменилось.
Фото: Alldaynews24.rubaikal-mir.ru