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Задержан подозреваемый в незаконной охоте на медведей


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Сегодня, 12:29
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Задержан подозреваемый в незаконной охоте на медведей

Органами дознания отдела полиции, дислоцирующегося в Ольхонском районе, возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя, подозреваемого в незаконной охоте на бурых медведей.

Накануне в дежурную часть полиции, которая размещается в посёлке Еланцы, поступило сообщение от работников Федерального государственного учреждения «Заповедное Прибайкалье» об обнаружении в тайге, недалеко от деревни Кочерикова Онгуренского муниципального образования, останков двух особей бурого медведя, с которых сняты шкуры. В процессе дальнейших поисков работники природного заповедника заметили двух неизвестных на квадроцикле. Скрываясь от преследования, злоумышленники на ходу выбросили рюкзак с медвежьими шкурами, чтобы избавиться от улик. По словам заявителей, в результате незаконной охоты, природным ресурсам заказника причинён ущерб на сумму около 150 тысяч рублей.

Полицейские, выехавшие на север района для проверки полученной информации, установили личность подозреваемого. Им оказался 27-летний местный житель, в доме которого правоохранители обнаружили и изъяли охотничье ружьё.

Отделением дознания Межмуниципального отдела МВД России «Эхирит-Булагатский» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 258 УК РФ (незаконная охота с причинением крупного ущерба). Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде исправительных работ на срок до 2 лет либо арест на срок до 6 месяцев.

Межмуниципальный отдел МВД России «Эхирит-Булагатский»
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