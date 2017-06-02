Задержан подозреваемый в незаконной охоте на медведей

Накануне в дежурную часть полиции, которая размещается в посёлке Еланцы, поступило сообщение от работников Федерального государственного учреждения «Заповедное Прибайкалье» об обнаружении в тайге, недалеко от деревни Кочерикова Онгуренского муниципального образования, останков двух особей бурого медведя, с которых сняты шкуры. В процессе дальнейших поисков работники природного заповедника заметили двух неизвестных на квадроцикле. Скрываясь от преследования, злоумышленники начтобы избавиться от улик. По словам заявителей, в результате незаконной охоты, природным ресурсам заказника причинён ущерб на сумму около 150 тысяч рублей.Полицейские, выехавшие на север района для проверки полученной информации, установили личность подозреваемого. Им оказался 27-летний местный житель, в доме которого правоохранители обнаружили и изъяли охотничье ружьё.Отделением дознания Межмуниципального отдела МВД России «Эхирит-Булагатский» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 258 УК РФ (незаконная охота с причинением крупного ущерба). Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде исправительных работ на срок до 2 лет либо арест на срок до 6 месяцев.