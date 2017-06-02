Еще две жертвы мошенников в Ангарске

На рабочий телефон торгового павильона, расположенного в Б квартале Ангарска, позвонил неизвестный и представился генеральным директором сети. Он попросил продавца перечислить деньги. 49-летняя женщина, не заподозрив неладного, взяла из кассы 25 тысяч рублей и выполнила инструкции незнакомца.Полиция Ангарска призывает жителей быть бдительными и не откликаться на подобные провокации. Вся информация о владельцах торговых сетей имеется в свободном доступе в интернете. Денежные средства, даже руководителям предприятий, должны передаваться материально ответственными лицами с соответствующей сопроводительной документацией.В этот же день в полицию Ангарска обратился 45-летний мужчина – житель республики Бурятия. Он сообщил, что стал жертвой мошенников, приобретая автомобиль. На интренет-сайте мужчина нашел объявление о продаже автомобиля «УАЗ» стоимостью 160 тысяч рублей. Потенциальный покупатель созвонился с продавцом и условился о встрече в Ангарске для просмотра машины. Продавец сообщил, что клиент на данную машину у него уже имеется и попросил перечислить предоплату, чтобы приоритет остался за покупателем из Бурятии. Мужчина перечислил на счет, указанный злоумышленником 150 тысяч рублей. Приехав в Ангарск, потерпевший обнаружил, что телефон «продавца» недоступен, а объявление удалено с сайта.Полицейские установили, что номер телефона злоумышленника зарегистрирован у оператора сотовой связи в Ленинградской области.По признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 159 УК Российской Федерации «Мошенничество», возбуждено уголовное дело.Полиция Ангарска напоминает, не стоит делать дорогостоящих покупок на расстоянии. Лучше всего заручиться поддержкой близкого человека, который сможет осмотреть автомобиль в другом городе, если Вы не можете сделать это самостоятельно. Всегда требуйте расписку при передаче средств.