Житель Ангарска требовал вернуть внедорожник разбив стекло эвакуатора

За несколько минут до этого, спецтехника забрала с парковки, предназначенной для лиц с ограниченными возможностями, автомобиль «Ленд-Ровер-Спорт». По пути следования,Угрожая шоферу, они разбили боковое стекло эвакуатора и заставили выполнить заявленные требования.Сразу получения сообщения, на место происшествия была незамедлительно направлена следственно-оперативная группа, созданы поисковые группы и заградительные посты. Спустя менее двух часов предполагаемый инициатор случившегося, 33-летний житель Ангарска, был задержан в административном порядке и помещен в спецприемник, где будет находиться до рассмотрения судом материалов об административном правонарушении.В свою очередь сотрудники ОВД принимают исчерпывающие меры по установлению и доставлению в полицию других участников потасовки, ведут поиски возможных свидетелей и очевидцев.По результатам проверки их действиям будет дана оценка в соответствии с действующим законодательством.