.
,

Житель Ангарска требовал вернуть внедорожник разбив стекло эвакуатора


0

Сегодня, 12:40
 Количество просмотров: 115
    

Житель Ангарска требовал вернуть внедорожник разбив стекло эвакуатора

Дорожный конфликт произошел накануне вечером на бульваре Гагарина.

За несколько минут до этого, спецтехника забрала с парковки, предназначенной для лиц с ограниченными возможностями, автомобиль «Ленд-Ровер-Спорт». По пути следования, грузовик был блокирован иномаркой, из салона которой вышла группа мужчин, потребовавшая вернуть внедорожник. Угрожая шоферу, они разбили боковое стекло эвакуатора и заставили выполнить заявленные требования.

Сразу получения сообщения, на место происшествия была незамедлительно направлена следственно-оперативная группа, созданы поисковые группы и заградительные посты. Спустя менее двух часов предполагаемый инициатор случившегося, 33-летний житель Ангарска, был задержан в административном порядке и помещен в спецприемник, где будет находиться до рассмотрения судом материалов об административном правонарушении.

В свою очередь сотрудники ОВД принимают исчерпывающие меры по установлению и доставлению в полицию других участников потасовки, ведут поиски возможных свидетелей и очевидцев.

По результатам проверки их действиям будет дана оценка в соответствии с действующим законодательством.

Пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области
Информация
Чтобы высказаться, нужно зарегистрироваться! Регистрация здесь.

Наше видео
Задержание подозреваемого в сбыте синтетических наркотиков
Задержание владельца интернет-нарко-магазина в Ангарске
Карманник за работой. Скрытая камера
Все новости категории

Спортивные новости
Утверждена программа «Парасибириады – 2017»
11 команд из Ангарска приняли участие в областном туристическом слете
Восемь медалей на всероссийских соревнованиях по дзюдо
Все новости категории

Реклама


ТРЕБУЮТСЯ:
ПОЧТАЛЬОНЫ
ДЛЯ ДОСТАВКИ
ГАЗЕТЫ "ВРЕМЯ"
30, 32, 34 мкр.
91, 99, 100,
102,178,179, в-л Л.
и поселок Старица
с.т.8-950-134-77-30
Тел. 52-29-55 __________________________
ВНИМАНИЕ!
Началась ПОДПИСКА
НА ГАЗЕТУ
"ВРЕМЯ"
на 2 полугодие
2017г.!
Тел. 52-29-55 __________________________
Альтернативные
цены подписки
на газеты:
"КОМСОМОЛЬСКАЯ
ПРАВДА" и
"АРГУМЕНТЫ
И ФАКТЫ"
Тел. 52-29-55

Происшествия
Лето – пик активности квартирных воров
Житель Ангарска требовал вернуть внедорожник разбив стекло эвакуатора
Еще две жертвы мошенников в Ангарске
Все новости категории

Общество
Ночь в театре состоится 24 июня в Иркутском ТЮЗе
Очистили берега и дно Байкала
12 лесных пожаров в результате гроз 13 июня
Все новости категории
ДЕЛОВОЙ ВТОРНИК
Четверг "Толстушка"
Газета выходного дня


ВАША ЛЮБИМАЯ ГАЗЕТА
ТЕПЕРЬ ВСЕГДА С ВАМИ!
ПОДПИШИТЕСЬ
НА РАССЫЛКУ
ПО ЭЛ. ПОЧТЕ
т. 52-29-55,
с.т 8-950-134-77-30


ДРУЗЬЯ!
ВАШ НОМЕР ГАЗЕТЫ
ЖДЁТ ВАС!
ПОДПИШИСЬ
и получи возможность
ВЫИГРАТЬ ПРИЗ!
подписка оформляется
в МАГАЗИНАХ ГОРОДА,
а так же В РЕДАКЦИИ.
52-29-55,
8-950-134-77-30

Архив новостей

«    Июнь 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930 
Статей за Июнь 2017 (141)
Статей за Май 2017 (324)
Статей за Апрель 2017 (379)
Статей за Март 2017 (367)
Статей за Февраль 2017 (301)
Статей за Январь 2017 (288)

© 2012 - 2022, http://angvremya.ru - Ангарская газета "Время"

Яндекс цитирования
Рейтинг@Mail.ru