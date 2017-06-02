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Лето – пик активности квартирных воров


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Сегодня, 13:20
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Лето – пик активности квартирных воров

В течение суток на территории Иркутской области совершено сразу 4 квартирных кражи. Полиция рекомендует гражданам позаботиться об имущественной безопасности жилища.

Вечером 13 июня в дежурную часть отдела МВД России по Тайшетскому району поступило сообщение от жительницы посёлка Юрты. 86-летняя женщина сообщила, что неизвестные преступники проникли в её дом и похитили продукты питания. Прибывшие сотрудники полиции установили, что в момент совершения преступления дверь была не заперта, то есть злоумышленник свободно вошёл в дом и совершил кражу.

Оперативники опросили соседей пенсионерки, был проведён осмотр места происшествия. В результате предпринятых мер «домушник» был задержан – им оказался ранее судимый 26-летний местный житель. Следственными органами по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража».

14 июня в полицию Иркутска обратилась 70-летняя жительница микрорайона Солнечный. Преступники проникли в её квартиру путём подбора ключа к замку входной двери и похитили ювелирные изделия, стоимостью около 20 тысяч рублей.

Жертвой ещё одних квартирных воров стала пенсионерка из посёлка Хребтовая Нижнеилимского района. Прибывшие сотрудники следственно-оперативной группы установили, что преступники проникли в квартиру через форточку. Добычей «домушников» стали электроинструменты и бытовая техника.

Ещё у одной иркутянки квартирные воры похитили 12 тысяч рублей проникнув в жилище через окно.

В настоящее время принимаются меры к изобличению лиц, совершивших указанные имущественные преступления.

Полиция информирует: летний период традиционно отмечается высокой активностью совершения квартирных краж. Зачастую сами владельцы жилищ не предпринимают мер имущественной безопасности, а именно – не запирают входные двери; не закрывают окна, балконы и форточки.

Примите исчерпывающие меры по предупреждению этих преступлений – отправляясь в отпуск, предупредите соседей, чтобы они проверяли ваш дом. Способы защиты с высокой степень надежности – охранная сигнализация, решетки на окнах и качественные двери с замками.


Пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области
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