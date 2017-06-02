Чужая беда



Ольга КРАСНОВА,

фото из архива

Елены ДУЛЬЯНИНОВОЙ

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Но когда после ДТП Елена Николаевна стала нетрудоспособной, оказалось, что рассчитывать на достойную доплату за травму она не может, так как родное предприятие не оформило её официально.Елена Николаевна родилась в Ангарске, по своей специальности геолог работала в Чите. Когда дети выросли, вернулась на родину. В ноябре 2013 года устроилась на работу в ООО «Флер - Фито» дорожным мастером, её бригада убирала дороги от снега. Рабочий день был ненормированный, с раннего утра на ногах. Елена Николаевна говорит, что на работе её ценили, хорошо платили, на свадьбу дочери дали ссуду.2 октября 2014 года Дульянинова поехала в Иркутск произвести осмотр и дефектовку зеленых насаждений. Вел машину 20- летний Александр НИКИФОРОВ, водитель ООО «Флер-Фито». Водитель всю дорогу отвлекался на навигатор, который никак не включался.- рассказывает Елена Николаевна.По данным ГИБДД, водитель ехал со скоростью 84 км в час, съехал с проезжей части и наехал на опору ЛЭП, машина перевернулась. Женщина вылетела через лобовое стекло, водитель из машины вылез сам. Он был признан виновным в ДТП, так как нарушил правила дорожного движения. Елена Николаевна получила закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, множественные переломы, в том числе позвоночника, и оскольчатый перелом правой стопы. В БСМП ей сделали операцию, но женщина стала инвалидом. В ноябре 2014 года водитель возместил ей 18 тысяч рублей, на этом его помощь закончилась. Решением Ангарского городского суда от 5 августа 2015 года Александр Никифоров был лишен права управления автомобилем на один год десять месяцев. Заметим, что представитель ООО «Флер-Фито» в суде отмечал, что их водитель уже не раз привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД.Елена Николаевна считает, что причина такого мягкого решения в том, что в ГИБДД выдали выписку, в которой степень тяжести ее травм признана средней. Позже выяснилось, что её повреждения тяжелые, в отношении Никифорова возбудили уголовное дело, но оно было прекращено в связи с 70-летием Победы.Елена Николаевна рассказывает, что коллеги её в беде не бросили.ДТП произошло в рабочее время, значит, это производственная травма. Выписавшись из больницы, пострадавшая позвонила в «Флер-Фито», попросила акт о несчастном случае.- говорит Елена Николаевна.Дело повернулось неожиданным образом: акт о несчастном случае на производстве, датированный 3 октября 2014 года, всё же выдали, но через полгода, в апреле 2015 года. Такой акт дает пострадавшему возможность получать за производственную травму денежную выплату из фонда соцстраха.