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Чужая беда


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Сегодня, 14:08
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Елена ДУЛЬЯНИНОВА не может привыкнуть к мысли, что всю оставшуюся жизнь будет ходить с тросточкой и не сможет работать. Еще три года назад эту 49-летнюю женщину можно было одновременно видеть в трех местах, такой она была энергичной и активной.

Чужая беда
2 октября 2014 года. ДТП на трассе Ангарск - Иркутск.

Но когда после ДТП Елена Николаевна стала нетрудоспособной, оказалось, что рассчитывать на достойную доплату за травму она не может, так как родное предприятие не оформило её официально.

Елена Николаевна родилась в Ангарске, по своей специальности геолог работала в Чите. Когда дети выросли, вернулась на родину. В ноябре 2013 года устроилась на работу в ООО «Флер - Фито» дорожным мастером, её бригада убирала дороги от снега. Рабочий день был ненормированный, с раннего утра на ногах. Елена Николаевна говорит, что на работе её ценили, хорошо платили, на свадьбу дочери дали ссуду.

2 октября 2014 года Дульянинова поехала в Иркутск произвести осмотр и дефектовку зеленых насаждений. Вел машину 20- летний Александр НИКИФОРОВ, водитель ООО «Флер-Фито». Водитель всю дорогу отвлекался на навигатор, который никак не включался.

- Помню, что впереди нас ехал грузовик, который вез трубы, и я переживала, что мы близко к нему подъехали, но зазвонил мой телефон, и я отвлеклась. Вдруг вижу, съезжаем на обочину. Успела закричать: «Саша, столб!», - рассказывает Елена Николаевна.

По данным ГИБДД, водитель ехал со скоростью 84 км в час, съехал с проезжей части и наехал на опору ЛЭП, машина перевернулась. Женщина вылетела через лобовое стекло, водитель из машины вылез сам. Он был признан виновным в ДТП, так как нарушил правила дорожного движения. Елена Николаевна получила закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, множественные переломы, в том числе позвоночника, и оскольчатый перелом правой стопы. В БСМП ей сделали операцию, но женщина стала инвалидом. В ноябре 2014 года водитель возместил ей 18 тысяч рублей, на этом его помощь закончилась. Решением Ангарского городского суда от 5 августа 2015 года Александр Никифоров был лишен права управления автомобилем на один год десять месяцев. Заметим, что представитель ООО «Флер-Фито» в суде отмечал, что их водитель уже не раз привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД.

Елена Николаевна считает, что причина такого мягкого решения в том, что в ГИБДД выдали выписку, в которой степень тяжести ее травм признана средней. Позже выяснилось, что её повреждения тяжелые, в отношении Никифорова возбудили уголовное дело, но оно было прекращено в связи с 70-летием Победы.

Елена Николаевна рассказывает, что коллеги её в беде не бросили.

- Я благодарна за то, что они купили мне два медицинских корсета, лекарства, перевязочные материалы, оплатили назначенные дополнительные обследования, отдельную палату. В январе 2015 года, в мой 50-летний юбилей, меня пригласили на предприятие, подарили огромный букет роз и золотую цепочку с крестиком. Но как только узнали, что меня готовят на инвалидность, помощь закончилась.

Чужая беда
Елена Николаевна с дочерью Екатериной за две недели до аварии.

ДТП произошло в рабочее время, значит, это производственная травма. Выписавшись из больницы, пострадавшая позвонила в «Флер-Фито», попросила акт о несчастном случае.

- Меня как обухом по голове огрели. Говорят, что пойдут мне навстречу, официально устроят меня на работу за день до ДТП - с 1 октября 2014 года. То есть целый год я работала неофициально, хотя со мной подписали трудовой договор, забрали трудовую книжку, которая мертвым грузом лежала в сейфе, - говорит Елена Николаевна.

Дело повернулось неожиданным образом: акт о несчастном случае на производстве, датированный 3 октября 2014 года, всё же выдали, но через полгода, в апреле 2015 года. Такой акт дает пострадавшему возможность получать за производственную травму денежную выплату из фонда соцстраха.

Ольга КРАСНОВА,
фото из архива
Елены ДУЛЬЯНИНОВОЙ

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