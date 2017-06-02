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Девочка выпала из окна


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Сегодня, 17:39
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11 июня, в девятом часу вечера, в одном из домов 189 квартала из окна второго этажа выпала шестилетняя девочка.

«Скорую помощь» ребенку вызвали соседи. По словам очевидцев, у девочки ДЦП. И как она оказалась возле раскрытого окна – большой вопрос. Мама находилась в состоянии алкогольного опьянения и ничего внятного по этому поводу пояснить не могла. Правоохранительными органами проводится проверка.

Сейчас девочка, получившая в результате падения черепно-мозговую травму, из реанимации переведена в палату травматологического отделения. Семья будет поставлена на учет в комиссию по делам несовершеннолетних.

В этом году это уже 3-й случай падения детей из окон в Ангарске и 18-й – по области. Двое детей погибли.

Галина ЛЕМЗЯКОВА
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