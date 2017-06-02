Девочка выпала из окна

Галина ЛЕМЗЯКОВА

«Скорую помощь» ребенку вызвали соседи. По словам очевидцев, у девочки ДЦП. И как она оказалась возле раскрытого окна – большой вопрос. Мама находилась в состоянии алкогольного опьянения и ничего внятного по этому поводу пояснить не могла. Правоохранительными органами проводится проверка.Сейчас девочка, получившая в результате падения черепно-мозговую травму, из реанимации переведена в палату травматологического отделения. Семья будет поставлена на учет в комиссию по делам несовершеннолетних.В этом году это уже 3-й случай падения детей из окон в Ангарске и 18-й – по области. Двое детей погибли.