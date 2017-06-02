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Пришлось заплатить


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Вчера, 17:45
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Ангарчанин продал квартиру, но получил за нее только часть денег, остальные у него забрали приставы. За что?

По информации Ивана БУХАРОВА, начальника Ангарского районного отдела судебных приставов, мужчина взял банковский кредит на покупку автомобиля, но платить по нему не спешил.

- Обязательства по договору кредитования ангарчанин не выполнил, а взыскать деньги путем продажи залоговой иномарки не представлялось возможным, поскольку машина марки Peugeot, 2008 года выпуска находится в Республике Бурятия и не подлежит ремонту, - сообщили в пресс-службе судебных приставов. - Банк обратился в суд, который своим решением обязал должника расплатиться - вернуть банку 634 тысячи рублей.

Ольга САНИНА

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