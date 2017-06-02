Берегитесь «альпинистов»

Елена КЛИМОВА

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В полицию обратилась 83-летняя женщина. Она сообщила, что ночью её квартиру обокрали. Воры наследили: на месте происшествия эксперты обнаружили вещественные доказательства, благодаря которым удалось выйти на подозреваемых. Ими оказались двое местных жителей, 35 и 55 лет. Один из них был ранее судим за имущественные преступления. Об этом говорится в информации пресс-службы УМВД России по Ангарскому городскому округу.Преступники специализировались на ночных кражах. Причем воровали только из квартир, расположенных на верхних этажах. В помещения они проникали с чердаков, используя альпинистское снаряжение. Когда оперативники взяли «альпинистов» по месту их проживания, то изъяли и орудия преступления, и похищенное имущество ангарчан - ювелирные изделия, электронику, бытовую технику и деньги.