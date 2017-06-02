Отдали сами

Елена КЛИМОВА

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На рабочий телефон торгового павильона, расположенного в квартале Б, позвонил неизвестный и, представившись генеральным директором торговой сети, попросил продавца перечислить деньги. Что та и сделала, взяв из кассы 25 тысяч рублей.Как полагают полицейские, мошенник воспользовался доступной информацией о торговых сетях в Интернете.В этот же день в полицию Ангарска обратился 45-летний мужчина, житель Республики Бурятия. На сайте мужчина нашел объявление о продаже автомобиля УАЗ стоимостью 160 тысяч рублей, созвонился с продавцом и договорился посмотреть машину в Ангарске. Продавец сказал, что уже есть один покупатель на машину, и предложил сделать предоплату.