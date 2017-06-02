До чего дошёл прогресс

39-летний ангарчанин продавал наркотики через Интернет.
Но реализовать очередную партию ему не дали сотрудники отдела по контролю за незаконным оборотом наркотиков управления МВД России по Ангарскому городскому округу.
Мужчина, ранее судимый за аналогичные преступления, открыл в одном из популярных мессенджеров магазин наркотических средств, сам же сбывал их через тайники - закладки. Во время обыска по месту жительства у наркопродавца были изъяты доказательства его криминального бизнеса: сотовые телефоны, пакеты с расфасованными наркотиками, упаковочный материал.
Ольга САНИНА
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