До чего дошёл прогресс

Ольга САНИНА

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Но реализовать очередную партию ему не дали сотрудники отдела по контролю за незаконным оборотом наркотиков управления МВД России по Ангарскому городскому округу.Мужчина, ранее судимый за аналогичные преступления, открыл в одном из популярных мессенджеров магазин наркотических средств, сам же сбывал их через тайники - закладки. Во время обыска по месту жительства у наркопродавца были изъяты доказательства его криминального бизнеса: сотовые телефоны, пакеты с расфасованными наркотиками, упаковочный материал.