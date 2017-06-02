Оба не правы





Анастасия ТЮЛЬПАНОВА,

фото Николая СТЕРНИНА

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Мужчина, 1956 года рождения, переезжал проезжую часть по пешеходному переходу на велосипеде. «Тойота-Королла» выворачивала с Ворошилова на Горького и сбила велосипедиста. И машине, и пешеходу в этот момент горел зелёный свет.У велосипедиста незначительные травмы, удар пришёлся на заднее колесо велосипеда. Предварительно – виноваты обе стороны происшествия. Велосипедист обязан спешиться, когда он переходит проезжую часть по пешеходному переходу. Водитель обязан был соблюдать очередность проезда на зелёный свет – в этом случае у пешехода преимущество.