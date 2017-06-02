Оба не правы

В четверг, 15 июня, около 10 часов, на перекрёстке улиц Горького и Ворошилова, в районе автобусной остановки «Стадион «Ангара», произошло ДТП с участием велосипедиста.Почему-то за лобовым стеклом автомобиля, сбившего велосипедиста, стоит маленькая табличка «Такси». Надеемся, что это просто украшение и в такси не ездят водители без прав.
Мужчина, 1956 года рождения, переезжал проезжую часть по пешеходному переходу на велосипеде. «Тойота-Королла» выворачивала с Ворошилова на Горького и сбила велосипедиста. И машине, и пешеходу в этот момент горел зелёный свет.
У велосипедиста незначительные травмы, удар пришёлся на заднее колесо велосипеда. Предварительно – виноваты обе стороны происшествия. Велосипедист обязан спешиться, когда он переходит проезжую часть по пешеходному переходу. Водитель обязан был соблюдать очередность проезда на зелёный свет – в этом случае у пешехода преимущество.
Анастасия ТЮЛЬПАНОВА,
фото Николая СТЕРНИНА
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