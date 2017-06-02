.
,

Оба не правы


0

Сегодня, 00:36
 Количество просмотров: 23
    

В четверг, 15 июня, около 10 часов, на перекрёстке улиц Горького и Ворошилова, в районе автобусной остановки «Стадион «Ангара», произошло ДТП с участием велосипедиста.

Оба не правы
Почему-то за лобовым стеклом автомобиля, сбившего велосипедиста, стоит маленькая табличка «Такси». Надеемся, что это просто украшение и в такси не ездят водители без прав.

Мужчина, 1956 года рождения, переезжал проезжую часть по пешеходному переходу на велосипеде. «Тойота-Королла» выворачивала с Ворошилова на Горького и сбила велосипедиста. И машине, и пешеходу в этот момент горел зелёный свет.

У велосипедиста незначительные травмы, удар пришёлся на заднее колесо велосипеда. Предварительно – виноваты обе стороны происшествия. Велосипедист обязан спешиться, когда он переходит проезжую часть по пешеходному переходу. Водитель обязан был соблюдать очередность проезда на зелёный свет – в этом случае у пешехода преимущество.


Анастасия ТЮЛЬПАНОВА,
фото Николая СТЕРНИНА

... Полный текст статьи читайте
в печатном выпуске газеты ВРЕМЯ.
Подписаться на газету, а также
на электронную версию газеты в формате PDF
можно по т. 52-29-55, 8950-134-77-30
Информация
Чтобы высказаться, нужно зарегистрироваться! Регистрация здесь.

Наше видео
Задержание подозреваемого в сбыте синтетических наркотиков
Задержание владельца интернет-нарко-магазина в Ангарске
Карманник за работой. Скрытая камера
Все новости категории

Спортивные новости
Выбор «Ангары»
В городской черте
Дважды вторые
Все новости категории

Реклама


ТРЕБУЮТСЯ:
ПОЧТАЛЬОНЫ
ДЛЯ ДОСТАВКИ
ГАЗЕТЫ "ВРЕМЯ"
30, 32, 34 мкр.
91, 99, 100,
102,178,179, в-л Л.
и поселок Старица
с.т.8-950-134-77-30
Тел. 52-29-55 __________________________
ВНИМАНИЕ!
Началась ПОДПИСКА
НА ГАЗЕТУ
"ВРЕМЯ"
на 2 полугодие
2017г.!
Тел. 52-29-55 __________________________
Альтернативные
цены подписки
на газеты:
"КОМСОМОЛЬСКАЯ
ПРАВДА" и
"АРГУМЕНТЫ
И ФАКТЫ"
Тел. 52-29-55

Происшествия
Оба не правы
До чего дошёл прогресс
Отдали сами
Все новости категории

Общество
Учите стихи!
Если невмоготу
Не растерялись
Все новости категории
ДЕЛОВОЙ ВТОРНИК
Четверг "Толстушка"
Газета выходного дня


ВАША ЛЮБИМАЯ ГАЗЕТА
ТЕПЕРЬ ВСЕГДА С ВАМИ!
ПОДПИШИТЕСЬ
НА РАССЫЛКУ
ПО ЭЛ. ПОЧТЕ
т. 52-29-55,
с.т 8-950-134-77-30


ДРУЗЬЯ!
ВАШ НОМЕР ГАЗЕТЫ
ЖДЁТ ВАС!
ПОДПИШИСЬ
и получи возможность
ВЫИГРАТЬ ПРИЗ!
подписка оформляется
в МАГАЗИНАХ ГОРОДА,
а так же В РЕДАКЦИИ.
52-29-55,
8-950-134-77-30

Архив новостей

«    Июнь 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930 
Статей за Июнь 2017 (184)
Статей за Май 2017 (324)
Статей за Апрель 2017 (379)
Статей за Март 2017 (367)
Статей за Февраль 2017 (301)
Статей за Январь 2017 (288)

© 2012 - 2022, http://angvremya.ru - Ангарская газета "Время"

Яндекс цитирования
Рейтинг@Mail.ru