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Двое несовершеннолетних совершили убийство


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Сегодня, 12:06
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Двое несовершеннолетних совершили убийство

Следственным отделом по Иркутскому району г. Иркутска СУ СКР по Иркутской области возбуждено уголовное дело в отношении двух молодых людей, подозреваемых в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

Накануне утром в дежурную часть отдела полиции поступило сообщение о том, что в 40 километрах от областного центра на обочине дороги лежит мужчина.

На месте происшествия следователями было обнаружено тело 33-летнего местного жителя.

По подозрению в совершении данного преступления сотрудниками полиции задержаны двое несовершеннолетних молодых людей, 15-ти и 17-ти лет. Известно, что один из злоумышленников состоит на учете в ПДН. По словам подозреваемы, преступление они совершили на почве внезапно возникших неприязненных отношений.

В настоящее время рассматривается вопрос об избрании меры пресечении в отношении подозреваемых. Следователями выясняются все обстоятельства произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.

СУ СКР по Иркутской области
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