Двое несовершеннолетних совершили убийство

Накануне утром в дежурную часть отдела полиции поступило сообщение о том, что в 40 километрах от областного центра на обочине дороги лежит мужчина.На месте происшествия следователями было обнаружено тело 33-летнего местного жителя.По подозрению в совершении данного преступления сотрудниками полиции задержаны двое несовершеннолетних молодых людей, 15-ти и 17-ти лет. Известно, что один из злоумышленников состоит на учете в ПДН. По словам подозреваемы, преступление они совершили на почве внезапно возникших неприязненных отношений.В настоящее время рассматривается вопрос об избрании меры пресечении в отношении подозреваемых. Следователями выясняются все обстоятельства произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.