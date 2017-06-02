Задержали подозреваемых в поджоге автомобиля

Сотрудники Межмуниципального управления МВД России «Иркутское» установили двоих иркутян, подозреваемых в умышленном уничтожении чужого имущества путем поджога.
5 июня около 11 часов вечера в дежурную часть полиции поступило сообщение от жителей микрорайона Юбилейный о возгорании автомобиля «Ауди А6». Прибывшая на место происшествия следственно-оперативная группа провела поквартирный обход, опросила возможных очевидцев, а также изъяла видео с камер наблюдения. Исследовав образцы, изъятые с места преступления, в ходе пожарно-технической экспертизы криминалисты пришли к выводу, что причиной возгорания стал поджог.
В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий полицейским удалось установить личности предполагаемых преступников. 16 июня подозреваемый и его вероятный подельник были задержаны. 20-летние иркутяне дали признательные показания. Мотивы совершенного деяния в настоящее время устанавливаются. Известно, что ранее задержанные привлекались к уголовной ответственности, один из них в 2016 году уже был осужден за аналогичное преступление.
В отношении молодых людей следственными органами Отдела полиции №2 по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 167 УК РФ (Умышленное уничтожение или повреждение имущества), возбуждено уголовное дело. Действующим законодательством за совершение подобного противоправного деяния предусмотрено наказание вплоть до лишения свободы сроком до пяти лет.
По информации Межмуниципального Управления МВД России «Иркутское» 38.мвд.рф