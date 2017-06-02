Задержали подозреваемых в поджоге автомобиля

5 июня около 11 часов вечера в дежурную часть полиции поступило сообщение от жителей микрорайона Юбилейный о возгорании автомобиля «Ауди А6». Прибывшая на место происшествия следственно-оперативная группа провела поквартирный обход, опросила возможных очевидцев, а также изъяла видео с камер наблюдения. Исследовав образцы, изъятые с места преступления, в ходе пожарно-технической экспертизы криминалисты пришли к выводу, что причиной возгорания стал поджог.В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий полицейским удалось установить личности предполагаемых преступников. 16 июня подозреваемый и его вероятный подельник были задержаны. 20-летние иркутяне дали признательные показания. Мотивы совершенного деяния в настоящее время устанавливаются. Известно, что ранее задержанные привлекались к уголовной ответственности, один из них в 2016 году уже был осужден за аналогичное преступление.В отношении молодых людей следственными органами Отдела полиции №2 по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 167 УК РФ (Умышленное уничтожение или повреждение имущества), возбуждено уголовное дело. Действующим законодательством за совершение подобного противоправного деяния предусмотрено наказание вплоть до лишения свободы сроком до пяти лет.