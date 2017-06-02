.
,

В Ангарске нашли без вести пропавшего 6-летнего мальчика


0

Сегодня, 12:24
 Количество просмотров: 154
    

В Ангарске нашли без вести пропавшего 6-летнего мальчика

Сотрудники уголовного розыска Управления МВД России по Ангарскому городскому округу разыскали 6-летнего мальчика и передали его матери.

В воскресенье, 18 июня, около 14 часов в отделение полиции №2 обратилась местная жительница. Женщина сообщила, что пропал её 6-летний внук, который приехал погостить на выходные. Мальчик около полудня вышел из квартиры, но обратно не вернулся.

Спустя несколько часов отсутствия внука, бабушка забеспокоилась. Самостоятельные поиски пропавшего ребенка результатов не дали и тогда женщина обратилась за помощью к стражам порядка.

Ближе к вечеру в парке Дворца культуры «Современник» мальчика обнаружили сотрудники уголовного розыска и доставили в отделение полиции, после чего передали обеспокоенной матери.

Ранее семья в поле зрения инспекторов по делам несовершеннолетних не попадала. Рассматривается вопрос о привлечении родителей к административной ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. Семью поставят на учет в подразделении по делам несовершеннолетних для дальнейшей профилактической работы.

Пресс-служба УМВД России по АГО
Информация
Чтобы высказаться, нужно зарегистрироваться! Регистрация здесь.

Наше видео
Задержание подозреваемого в сбыте синтетических наркотиков
Задержание владельца интернет-нарко-магазина в Ангарске
Карманник за работой. Скрытая камера
Все новости категории

Спортивные новости
Иркутский пауэрлифтер установил четыре мировых рекорда
Абсолютные чемпионы на «Ёрдынских играх - 2017»
Сформирована команда для участия в Парасибириаде 2017
Все новости категории

Реклама


ТРЕБУЮТСЯ:
ПОЧТАЛЬОНЫ
ДЛЯ ДОСТАВКИ
ГАЗЕТЫ "ВРЕМЯ"
30, 32, 34 мкр.
91, 99, 100,
102,178,179, в-л Л.
и поселок Старица
с.т.8-950-134-77-30
Тел. 52-29-55 __________________________
ВНИМАНИЕ!
Началась ПОДПИСКА
НА ГАЗЕТУ
"ВРЕМЯ"
на 2 полугодие
2017г.!
Тел. 52-29-55 __________________________
Альтернативные
цены подписки
на газеты:
"КОМСОМОЛЬСКАЯ
ПРАВДА" и
"АРГУМЕНТЫ
И ФАКТЫ"
Тел. 52-29-55

Происшествия
Еще три жертвы аферистов
В Ангарске нашли без вести пропавшего 6-летнего мальчика
Задержали подозреваемых в поджоге автомобиля
Все новости категории

Общество
Стартовала акция «Вода - территория безопасности»
Закончились «Ёрдынские игры – 2017»
Шашлык не пожарить
Все новости категории
ДЕЛОВОЙ ВТОРНИК
Четверг "Толстушка"
Газета выходного дня




ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ
т. 52-21-37

ДРУЗЬЯ!
ВАШ НОМЕР ГАЗЕТЫ
ЖДЁТ ВАС!
ПОДПИШИСЬ
и получи возможность
ВЫИГРАТЬ ПРИЗ!
подписка оформляется
в МАГАЗИНАХ ГОРОДА,
а так же В РЕДАКЦИИ.
52-29-55,
8-950-134-77-30

Архив новостей

«    Июнь 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930 
Статей за Июнь 2017 (198)
Статей за Май 2017 (324)
Статей за Апрель 2017 (379)
Статей за Март 2017 (367)
Статей за Февраль 2017 (301)
Статей за Январь 2017 (288)

© 2012 - 2022, http://angvremya.ru - Ангарская газета "Время"

Яндекс цитирования
Рейтинг@Mail.ru