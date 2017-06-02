В Ангарске нашли без вести пропавшего 6-летнего мальчика

Сотрудники уголовного розыска Управления МВД России по Ангарскому городскому округу разыскали 6-летнего мальчика и передали его матери.
В воскресенье, 18 июня, около 14 часов в отделение полиции №2 обратилась местная жительница. Женщина сообщила, что пропал её 6-летний внук, который приехал погостить на выходные. Мальчик около полудня вышел из квартиры, но обратно не вернулся.
Спустя несколько часов отсутствия внука, бабушка забеспокоилась. Самостоятельные поиски пропавшего ребенка результатов не дали и тогда женщина обратилась за помощью к стражам порядка.
Ближе к вечеру в парке Дворца культуры «Современник» мальчика обнаружили сотрудники уголовного розыска и доставили в отделение полиции, после чего передали обеспокоенной матери.
Ранее семья в поле зрения инспекторов по делам несовершеннолетних не попадала. Рассматривается вопрос о привлечении родителей к административной ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. Семью поставят на учет в подразделении по делам несовершеннолетних для дальнейшей профилактической работы. Пресс-служба УМВД России по АГО