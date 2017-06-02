В Ангарске нашли без вести пропавшего 6-летнего мальчика

В воскресенье, 18 июня, около 14 часов в отделение полиции №2 обратилась местная жительница. Женщина сообщила, что пропал её 6-летний внук, который приехал погостить на выходные. Мальчик около полудня вышел из квартиры, но обратно не вернулся.Спустя несколько часов отсутствия внука, бабушка забеспокоилась. Самостоятельные поиски пропавшего ребенка результатов не дали и тогда женщина обратилась за помощью к стражам порядка.Ближе к вечеру в парке Дворца культуры «Современник» мальчика обнаружили сотрудники уголовного розыска и доставили в отделение полиции, после чего передали обеспокоенной матери.Ранее семья в поле зрения инспекторов по делам несовершеннолетних не попадала. Рассматривается вопрос о привлечении родителей к административной ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. Семью поставят на учет в подразделении по делам несовершеннолетних для дальнейшей профилактической работы.