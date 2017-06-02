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Еще три жертвы аферистов


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Сегодня, 13:54
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Еще три жертвы аферистов

За сутки сразу трое жителей Иркутской области стали жертвами аферистов

Так, 60-летняя женщина, проживающая в городе Саянске, по просьбе позвонившего ей якобы сотрудника банка, сообщила конфиденциальные данные своей кары. После этого с ее счета были списаны почти 10 тысяч рублей.

66-летняя иркутянка сама отдала неизвестному мужчине 40 тысяч рублей, чтобы спасти своего сына, который совершил мнимый наезд на пешехода.

Еще один потерпевший проживает в Бодайбинском районе. 60-летний местный житель также сообщил позвонившему ему мошеннику реквизиты своей карты и паспортные данные. В итоге он лишился накоплений в сумме свыше 120 тысяч рублей.

Полиция напоминает гражданам о недопустимости передачи денег неизвестным лицам по информации, полученной по телефону. Какой бы срочностью не объяснялась необходимость немедленного перевода денежных средств, прежде чем принять решение перезвоните своим близким и проясните ситуацию лично. Не доверяйте аферистам, прикрывающимися различными должностями. Никому и никогда не сообщайте данные своих банковских карт.

Пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области
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