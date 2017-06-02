Намордник для собаки



Ольга КРАСНОВА

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Собака была на длинном поводке, который держал незнакомый ей мужчина. Он оттянул собаку за поводок и ушел, не спросив, нужна ли пострадавшей помощь. Женщина обратилась в БСМП, затем амбулаторно лечилась в травмпункте. Выяснив, кто владелец собаки, подала иск в суд, просила взыскать денежную компенсацию морального вреда в размере 200 тысяч рублей.В судебном заседании ответчик иск не признал, пояснил, что в тот день он привязал собаку около павильона, куда ходил за хлебом. Когда он её отвязывал, собака укусила истицу. Этот факт он не отрицает. Женщина закричала, к нему сразу подбежали двое молодых людей, собака стала его защищать, поэтому он ушел. Собака была без намордника, но в строгом ошейнике.Ангарский городской суд считает, что вред здоровью истице причинен по вине ответчика, который, являясь владельцем собаки, не обеспечил ее надлежащее содержание и не принял необходимые меры безопасности - собака была без намордника. Суд также учел поведение ответчика, который не оказал женщине помощь, покинув место происшествия, в дальнейшем не принимал мер к заглаживанию вреда. Решение суда: взыскать с владельца собаки 25 тысяч рублей.