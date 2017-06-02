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Столкнулись два автобуса


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Вчера, 13:18
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В понедельник, 19 июня, около 10 часов, на улице Чайковского, напротив магазина «Радуга», произошла авария с участием двух автобусов.

Столкнулись два автобуса
Кто-то решил срезать свой путь и побежал через дорогу в неположенном месте. Результат – пострадавшие люди и автобусы.
Фото Николая СТЕРНИНА


Служебный автобус компании «Роснефть» ехал пустым. По словам немолодого водителя, перед ним неожиданно выскочил человек. Водитель слегка притормозил, после чего в него сзади врезался пассажирский автобус № 2, ПАЗ, принадлежащий предприятию «Автоколонна 1951». Удар был такой силы, что лобовое стекло «двойки» разбито вдребезги, внутри салона переломаны поручни, из обоих разбитых автобусов вытекли горючие материалы. На место выезжали «скорая» и пожарные машины, несколько экипажей ГИБДД.

Уже известно, что внутри «двойки» было несколько пассажиров. Вызов «скорой» был сделан в 9.50. По предварительным данным, двоих пассажиров «двойки» увезли в БСМП с ушибами. Наличие переломов у них покажет рентген. Сам водитель «двойки», тоже немолодой, с большим стажем вождения, не пострадал, разговаривать на месте происшествия с журналистами он отказался.

Анастасия ТЮЛЬПАНОВА

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