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Два ДТП в Ангарске , в которых пострадали 3 человека


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Сегодня, 13:45
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Два ДТП в Ангарске , в которых пострадали 3 человека

В минувший вторник, 20 июня около 9 часов утра водитель автомашины ГАЗ двигаясь по улице Енисейской, не уступил дорогу и допустил наезд на пешеходов, которые переходили проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате ДТП 38-летняя женщина и её 8-летний сын получили травмы. Мальчик был доставлен в больницу, его мать от госпитализации отказалась.

Водитель «Волги» рассказал сотрудникам полиции, что не заметил пешеходов из-за ослепившего его солнца.

Уже днем 32-летняя ангарчанка, переходила проезжую часть улицы Алешина с двумя сыновьями семи и пяти лет в неустановленном месте, младший из детей отпустил руку матери и побежал вперед, водителю автомашины «Тойота Королла», двигавшемуся со стороны Ленинградского проспекта, не удалось избежать столкновения. В результате ДТП мальчик получил травмы.

Следует отметить, что на расстоянии около 80 метров от места происшествия расположен регулируемый пешеходный переход, не более 100 метров до другого нерегулируемого перехода. Почему мать с двумя детьми выбрала для перехода проезжей части с интенсивным движением, столь опасное место, она пояснить не смогла.

Законный представитель несовершеннолетнего привлечена к административной ответственности по статье 5.35 КоАП РФ (Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних). В ближайшее время ей предстоит оплатить штраф.

В настоящее время по данным фактам проводятся проверки, по результатам которых будет принято правовое решение.

Сотрудники полиции напоминаю водителям о необходимости соблюдения правил дорожного и скоростного режима, а так же, о том, что в период летних каникул многие дети остаются без присмотра взрослых и могут оказаться вблизи проезжей части. Поэтому водителям необходимо быть более бдительными. Притормозите, возможно, вы сохраните жизнь и здоровье ребенка!

Родителям несовершеннолетних необходимо помнить, что дети берут пример именно с них. И если вы не хотите, чтобы ваш ребенок попал в ДТП, покажите ему на личном примере, как и где, переходить проезжую часть.


ОГИБДД УМВД России по Ангарскому городскому округу
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