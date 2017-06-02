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Допрыгались!


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Вчера, 16:12
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4 уголовных дела возбуждены в отношении владельцев аттракционов

Допрыгались!
Безопасны городские батуты или нет, покажет экспертиза. Пока предприниматели продолжают работать.
Фото Николая СТЕРНИНА


Сразу 4 уголовных дела возбудил ангарский следственный комитет в отношении владельцев аттракционов в местных парках. Речь идёт о батутах. Только за прошедший месяц на них травмировались четверо детей. Дела возбуждены по части 1 статьи 238 («оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»).

Первый несчастный случай произошёл в начале мая, как только предприниматели установили аттракционы.9 мая на батуте в парке строителей 6-летняя девочка сломала палец. 13 мая уже на батуте возле ТРК «Фестиваль» 5-летний ребёнок получил перелом правого предплечья со смещением. Закрытый перелом левого предплечья со смещением получил 7-летний прыгун в парке ДК «Нефтехимик» 21 мая. Последний случай произошёл 25 мая - на батуте возле ТРК «Фестиваль» 4-летний мальчик сломал ногу. Доследственная проверка длилась почти месяц. Вину или невиновность предпринимателей покажет экспертиза. Она будет проведена коммерческой организацией из Иркутска в течение следующих двух недель.

- Батуты проверят на соответствие техническим требованиям. Были или нет нарушения при установке или эксплуатации. Сейчас какие-либо выводы делать рано, результаты экспертизы покажут точно, - прокомментировала Анна БАХТИНА, следователь ангарского СКР.

Сами предприниматели свою вину не признают. Игорь КОРОЛЮК, владелец батутов в парках за ДК «Нефтехимик» и строителей рассказал нашей газете, что он намерен обращаться в прокуратуру с требованием прекратить уголовное дело в отношении него.

Ольга КНЯЗЕВА

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