Допрыгались!

4 уголовных дела возбуждены в отношении владельцев аттракционов

Фото Николая СТЕРНИНА



Ольга КНЯЗЕВА

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Сразу 4 уголовных дела возбудил ангарский следственный комитет в отношении владельцев аттракционов в местных парках. Речь идёт о батутах. Только за прошедший месяц на них травмировались четверо детей. Дела возбуждены по части 1 статьи 238 («оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»).Первый несчастный случай произошёл в начале мая, как только предприниматели установили аттракционы.9 мая на батуте в парке строителей 6-летняя девочка сломала палец. 13 мая уже на батуте возле ТРК «Фестиваль» 5-летний ребёнок получил перелом правого предплечья со смещением. Закрытый перелом левого предплечья со смещением получил 7-летний прыгун в парке ДК «Нефтехимик» 21 мая. Последний случай произошёл 25 мая - на батуте возле ТРК «Фестиваль» 4-летний мальчик сломал ногу. Доследственная проверка длилась почти месяц. Вину или невиновность предпринимателей покажет экспертиза. Она будет проведена коммерческой организацией из Иркутска в течение следующих двух недель.- прокомментировала Анна БАХТИНА, следователь ангарского СКР.Сами предприниматели свою вину не признают. Игорь КОРОЛЮК, владелец батутов в парках за ДК «Нефтехимик» и строителей рассказал нашей газете, что он намерен обращаться в прокуратуру с требованием прекратить уголовное дело в отношении него.