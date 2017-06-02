Поздно вечером 19 июня заполыхал дом в микрорайоне Новый-4. Огонь был таким, что фото с пожара выставили пользователи соцсетей.Пока аварийные дома стоят без присмотра, там может произойти всё что угодно.
Возгоранию подвергся неэксплуатируемый одноэтажный барак на восемь квартир площадью 360 квадратных метров. Бывших жильцов расселили еще в начале года по программе расселения из ветхого и аварийного жилья, а дом так и остался стоять и ветшать. Как и другие заброшенные строения рядом.
На месте происшествия были задействованы три пожарные автоцистерны, работа по тушению продолжалась до глубокой ночи. Как сообщил дознаватель отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Ангарскому району ГУ МЧС России Алексей КАРАГАЙ, подобные случаи не отражаются в ведомственной статистике, так как дома подлежат сносу. А значит, причину возгорания никто выяснять не будет.
Оксана ТИХАЯ,
фото Николая СТЕРНИНА
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