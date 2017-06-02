.
,

Без присмотра


0

Вчера, 17:46
 Количество просмотров: 89
    

Поздно вечером 19 июня заполыхал дом в микрорайоне Новый-4. Огонь был таким, что фото с пожара выставили пользователи соцсетей.

Без присмотра
Пока аварийные дома стоят без присмотра, там может произойти всё что угодно.

Возгоранию подвергся неэксплуатируемый одноэтажный барак на восемь квартир площадью 360 квадратных метров. Бывших жильцов расселили еще в начале года по программе расселения из ветхого и аварийного жилья, а дом так и остался стоять и ветшать. Как и другие заброшенные строения рядом.

На месте происшествия были задействованы три пожарные автоцистерны, работа по тушению продолжалась до глубокой ночи. Как сообщил дознаватель отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Ангарскому району ГУ МЧС России Алексей КАРАГАЙ, подобные случаи не отражаются в ведомственной статистике, так как дома подлежат сносу. А значит, причину возгорания никто выяснять не будет.

Оксана ТИХАЯ,
фото Николая СТЕРНИНА

... Полный текст статьи читайте
в печатном выпуске газеты ВРЕМЯ.
Подписаться на газету, а также
на электронную версию газеты в формате PDF
можно по т. 52-29-55, 8950-134-77-30
Информация
Чтобы высказаться, нужно зарегистрироваться! Регистрация здесь.

Наше видео
Задержание подозреваемого в сбыте синтетических наркотиков
Задержание владельца интернет-нарко-магазина в Ангарске
Карманник за работой. Скрытая камера
Все новости категории

Спортивные новости
Не зная усталости
Опыт берёт верх
«Парасибириада – 2017» стартовала в Иркутске
Все новости категории

Реклама


ТРЕБУЮТСЯ:
ПОЧТАЛЬОНЫ
ДЛЯ ДОСТАВКИ
ГАЗЕТЫ "ВРЕМЯ"
30, 32, 34 мкр.
91, 99, 100,
102,178,179, в-л Л.
и поселок Старица
с.т.8-950-134-77-30
Тел. 52-29-55 __________________________
ВНИМАНИЕ!
Началась ПОДПИСКА
НА ГАЗЕТУ
"ВРЕМЯ"
на 2 полугодие
2017г.!
Тел. 52-29-55 __________________________
Альтернативные
цены подписки
на газеты:
"КОМСОМОЛЬСКАЯ
ПРАВДА" и
"АРГУМЕНТЫ
И ФАКТЫ"
Тел. 52-29-55

Происшествия
Кто рубит?
Сбили ребёнка
Без присмотра
Все новости категории

Общество
Я люблю свою работу
На своих колёсах
Молодая прабабушка
Все новости категории
ДЕЛОВОЙ ВТОРНИК
Четверг "Толстушка"
Газета выходного дня




ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ
т. 52-21-37

ДРУЗЬЯ!
ВАШ НОМЕР ГАЗЕТЫ
ЖДЁТ ВАС!
ПОДПИШИСЬ
и получи возможность
ВЫИГРАТЬ ПРИЗ!
подписка оформляется
в МАГАЗИНАХ ГОРОДА,
а так же В РЕДАКЦИИ.
52-29-55,
8-950-134-77-30

Архив новостей

«    Июнь 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930 
Статей за Июнь 2017 (253)
Статей за Май 2017 (324)
Статей за Апрель 2017 (379)
Статей за Март 2017 (367)
Статей за Февраль 2017 (301)
Статей за Январь 2017 (288)

© 2012 - 2022, http://angvremya.ru - Ангарская газета "Время"

Яндекс цитирования
Рейтинг@Mail.ru