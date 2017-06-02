Без присмотра



Оксана ТИХАЯ,

фото Николая СТЕРНИНА

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Возгоранию подвергся неэксплуатируемый одноэтажный барак на восемь квартир площадью 360 квадратных метров. Бывших жильцов расселили еще в начале года по программе расселения из ветхого и аварийного жилья, а дом так и остался стоять и ветшать. Как и другие заброшенные строения рядом.На месте происшествия были задействованы три пожарные автоцистерны, работа по тушению продолжалась до глубокой ночи. Как сообщил дознаватель отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Ангарскому району ГУ МЧС России Алексей КАРАГАЙ, подобные случаи не отражаются в ведомственной статистике, так как дома подлежат сносу. А значит, причину возгорания никто выяснять не будет.